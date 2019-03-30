Beşiktaş'ta Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları

Beşiktaş'ta Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları30 Mart 2019 Cumartesi 13:19
İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 8 Nisan Pazartesi günü Çaykur Rizespor'a konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar, ilk bölümde pas ve taktik programlar üzerinde durdu.
Antrenman, yarı sahada oynanan çift kale taktik maç ve şut çalışması ile sona erdi.
Yarını izinli geçirecek Beşiktaş, Çaykur Rizespor karşılaşmasının hazırlıklarına 1 Nisan Pazartesi günü yapacağı antrenmanla devam edecek.
YORUM YAZ