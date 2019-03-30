Beşiktaş'ta Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları



İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 8 Nisan Pazartesi günü Çaykur Rizespor'a konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar, ilk bölümde pas ve taktik programlar üzerinde durdu.

Antrenman, yarı sahada oynanan çift kale taktik maç ve şut çalışması ile sona erdi. Yarını izinli geçirecek Beşiktaş, Çaykur Rizespor karşılaşmasının hazırlıklarına 1 Nisan Pazartesi günü yapacağı antrenmanla devam edecek.







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