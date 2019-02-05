Beşiktaş'ta Caner Erkin gelişmesi! Yollar ayrılıyor Beşiktaş tecrübeli futbolcularından Caner Erkin ile sezon sonu yollarını ayıracağı iddia edildi.

Sakatlığından dolayı devre arası kampında da tam randımanlı çalışamayan milli oyuncu, formsuzluğu nedeniyle oyundan çıkarılması sonrası yaptığı hareketler nedeniyle Şenol Güneş’in sabrını taşırdı. Caner’in formsuz olduğunu kabul etmemesi ve idmanlarda da yeterince çalışmaması üzerine uyarılan 30 yaşındaki oyuncuyla sezon sonu yolların ayrılacağı öğrenildi. Caner’in sözleşmesi 2020'de bitiyor. Güneş

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