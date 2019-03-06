Beşiktaş’ta çakan şimşekler gökyüzünü aydınlattı
Beşiktaş’ta gökyüzü aniden kara bulutlarla kaplandı, çakan şimşekler kameralar tarafından görüntülendi.06 Mart 2019 Çarşamba 19:29
Beşiktaş’ta gökyüzü aniden kara bulutlarla kaplandı, çakan şimşekler kameralar tarafından görüntülendi.
Beşiktaş’ta akşamüzeri gökyüzünü aniden kara bulutlar kapladı. Kara bulutların ardından çakan şimşeklerin şiddeti kameralar tarafından görüntülendi. Gündüzün biranda geceye döndüğü anlarda gökyüzünü şimşekler aydınlattı.
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