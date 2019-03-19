Beşiktaş UEFA'ya bildirmek için çözüm arıyor Beşiktaş yönetimi futbolculardan borçsuzluk kağıdı alıp UEFA'ya bildirmek istiyor

Beşiktaş Yönetimi 31 Mart'a kadar futbolculardan borçsuzluk kağıdı alarak UEFA'ya bildirmek için çalışmalara hız verdi. Futbolculardan borçsuzluk kağıdı alarak lisans işlemleri için bunu UEFA'ya bildirmek zorunda olan Beşiktaş'ta Başkan Fikret Orman'ın Japonya'ya gitmesindeki en büyük faktörün bu olduğu belirlendi. Ödeme olmazsa sıkıntı kapıda Japonya'ya giden Fikret Orman burada sponsorluk anlaşmaları yaparak krizi çözmeye ve para bulmaya çalışıyor. Kartal'da yerli futbolcuların 1 yıla yakın, yabancı futbolcuların da içende 3-4 aylık alacakları bulunuyor. Beşiktaş Yönetimi 31 Mart'a kadar ödeme yapmazsa UEFA nezdinde büyük sıkıntı yaşayacak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.