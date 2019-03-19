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Beşiktaş UEFA'ya bildirmek için çözüm arıyor

Beşiktaş yönetimi futbolculardan borçsuzluk kağıdı alıp UEFA'ya bildirmek istiyor

19 Mart 2019 Salı 10:06
Beşiktaş UEFA'ya bildirmek için çözüm arıyor

Beşiktaş Yönetimi 31 Mart'a kadar futbolculardan borçsuzluk kağıdı alarak UEFA'ya bildirmek için çalışmalara hız verdi.

Futbolculardan borçsuzluk kağıdı alarak lisans işlemleri için bunu UEFA'ya bildirmek zorunda olan Beşiktaş'ta Başkan Fikret Orman'ın Japonya'ya gitmesindeki en büyük faktörün bu olduğu belirlendi.

Ödeme olmazsa sıkıntı kapıda

Japonya'ya giden Fikret Orman burada sponsorluk anlaşmaları yaparak krizi çözmeye ve para bulmaya çalışıyor.

Kartal'da yerli futbolcuların 1 yıla yakın, yabancı futbolcuların da içende 3-4 aylık alacakları bulunuyor. Beşiktaş Yönetimi 31 Mart'a kadar ödeme yapmazsa UEFA nezdinde büyük sıkıntı yaşayacak.

 

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 11:01
  1. Beşiktaş
  2. UEFA'
  3. Fikret Orman

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