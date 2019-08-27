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Beşiktaş'ta ayrılık! Burak Yılmaz duyurdu

Bologna'ya transfer olan Gary Medel, sabah antrenmanında takım arkadaşları, teknik heyet ve tüm personelle vedalaştı.

27 Ağustos 2019 Salı 11:10
Beşiktaş'ta ayrılık! Burak Yılmaz duyurdu

Bologna, Gary Medel'in önümüzdeki 48 saat içerisinde şehre gelmesini ve sağlık kontrollerinin ardından imza atmasını bekliyor.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; 32 yaşındaki oyuncunun menajeri Fernando Felicevich, Bologna ile 2+1yıllık sözleşme için anlaşmaya vardı.

Bologna, bu transfer için Beşiktaş'a 2 milyon euro bonservis ve artı 500 bin euro bonus ödemesi yapacak.

Daha önce İngiltere'den West Ham'ın ve yine İtalya'dan Fiorentina'nın talip olduğu futbolcu için yönetimin beklediği ilk ciddi girişim Bologna'dan gelince, gidişine onay verildi.

Burak yılmaz transferi açıkladı

Bu arada Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Burak Yılmaz, Gary Medel'in ayrılığını sosyal medya hesabından duyurdu. Şilili futbolcuyla fotoğrafını paylaşan Burak Yılmaz"Her şey için teşekkürler arkadaşım, iyi şanslar" ifadelerini kullandı.

Burak Yılmaz'ın paylaşımın ardından Gary Medel, siyah-beyazlıların antrenmanında futbolcu arkadaşlarıyla vedalaştı.

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 11:10
  1. La Gazzetta dello Sport
  2. Fernando Felicevich
  3. Bologna
  4. Gary Medel
  5. West Ham
  6. Fiorentina
  7. Şili
  8. Burak Yılmaz

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