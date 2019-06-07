Beşiktaş'ta Abdullah Avcı dönemi resmen başlıyor
Siyah-beyazlı kulüp, 10 Haziran Pazartesi günü Başkan Fikret Orman'ın katılımıyla tecrübeli teknik adamla 3 yıllık sözleşme imzalayacak07 Haziran 2019 Cuma 13:14
İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, 3 yıllığına anlaşma sağladığı teknik direktör Abdullah Avcı ile 10 Haziran Pazartesi günü sözleşme imzalayacak.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Vodafone Park'ta düzenlenecek imza töreninde siyah-beyazlı kulübün başkanı Fikret Orman da hazır bulunacak.
Saat 15.00'te başlayacak törende Avcı, sözleşmeye imza atacak.
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