Beşiktaş'ta Abdullah Avcı dönemi resmen başlıyor Siyah-beyazlı kulüp, 10 Haziran Pazartesi günü Başkan Fikret Orman'ın katılımıyla tecrübeli teknik adamla 3 yıllık sözleşme imzalayacak



İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, 3 yıllığına anlaşma sağladığı teknik direktör Abdullah Avcı ile 10 Haziran Pazartesi günü sözleşme imzalayacak. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Vodafone Park'ta düzenlenecek imza töreninde siyah-beyazlı kulübün başkanı Fikret Orman da hazır bulunacak. Saat 15.00'te başlayacak törende Avcı, sözleşmeye imza atacak.

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