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Spor

Beşiktaş'ta 5 futbolcu koronavirüs karantinasına alındı

Ülkelerinden Türkiye'ye dönen Beşiktaşlı futbolculardan Victor Ruiz, Jeremain Lens, Adem Ljajic, Kevin-Prince Boateng ve Kevin NKoudou İstanbul'un Güngören ilçesinde bulunan Fatih Sultan Mehmet Erkek Öğrenci Yurdu'nda karantinaya alındı.

Yeniakit Publisher
2020-05-05 15:03:00 - 2020-05-05 15:29:36
Beşiktaş'ta 5 futbolcu koronavirüs karantinasına alındı

Koronavirüs salgını nedeniyle 19 Mart’ta liglerin askıya alınmasının ardından ülkelerine dönen siyah beyazlı futbolcular, normalleşme sürecine girilmesi sonrasında yeniden Türkiye’ye dönmeye başladı. Victor Ruiz, Jeremain Lens, Adem Ljajic, Kevin-Prince Boateng ve Kevin N’Koudou, özel uçaklarla İstanbul’a geldikten sonra Güngören’de karantinaya alındılar.

İstanbul Gençlik ve Spor İlk Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, siyah beyazlı futbolcuların odalarına formda kalmaları için spor ekipmanları yerleştirildiğini duyurdu.

Altaylı futbolcu Kappel de aynı yurtta

TFF 1’inci Lig ekiplerinden Altay’ın Hollandalı futbolcusu Leandro Kappel de 2 Mayıs’ta ülkesi Hollanda’dan Türkiye’ye gelen uçakla birlikte İstanbul’a ulaşarak Güngören Fatih Sultan Mehmet Erkek Öğrenci Yurdu’nda karantiya alındı.

Isla da aynı yurtta kalmıştı

Akşam'da yer alan habere göre; Fenerbahçe’nin Şilili futbolcusu Mauricio Isla da geçtiğimiz ay eşi ile birlikte Güngören Fatih Sultan Mehmet Erkek Öğrenci Yurdu’nda karantina alınmış ve karantina sürecinin sona ermesinin ardından yurttan ayrılmıştı.

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