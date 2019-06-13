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Beşiktaş’ta 2016 yılında yaşanan terör saldırısının failinin yakalanması şehit babasının içini ferahlattı

İstanbul Beşiktaş’ta Vodafone Park çevresinde 2016 yılında düzenlenen bombalı saldırıda şehit düşen Bayburtlu polis memuru Muammer Ateş’in Trabzon’da yaşayan babası Orhan Ateş, saldırıyı düzenleyen teröristlerden birinin yakalanmasıyla içinin ferahladığını söyledi.

13 Haziran 2019 Perşembe 13:36
Beşiktaş’ta 2016 yılında yaşanan terör saldırısının failinin yakalanması şehit babasının içini ferahlattı

İstanbul Beşiktaş’ta Vodafone Park çevresinde 2016 yılında düzenlenen bombalı saldırıda şehit düşen Bayburtlu polis memuru Muammer Ateş’in Trabzon’da yaşayan babası Orhan Ateş, saldırıyı düzenleyen teröristlerden birinin yakalanmasıyla içinin ferahladığını söyledi.


Beşiktaş Vodafone Park Stadyumu çevresinde 10 Aralık 2016 tarihinde bombalı terör eylemi saldırısı düzenleyen ve 39 polis, 7 sivil vatandaşın şehit olmasına sebep olan teröristlerden birinin Hakkari’de yakalanması şehit polis memuru Muammer Ateş’in babası Orhan Ateş’in içine ferahlattı.


Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu’nu ziyaret ederek haberin acılarını bir nebze hafiflettiğini belirten Ateş, Vali Ustaoğlu’nu oğlu için düzenlenecek mevlid merasimine davet etti. Devlete teşekkür etmek için Vali Ustaoğlu’nu ziyaret ettiğini dile getiren Ateş, “Valimizi oğlumun mevlidine davet ettim. Katilin yakalanması bizim için bir ferahlıktır. O alçakları Cenabı Allah mahvetsin. Elini kolunu bağlasın. Benim çocuğum genç yaşta hayata gözlerini yumdu. Bu olayda 200 kişiden fazla yaralı oldu. Türkiye’nin huzuru kaçıran PKK’yı cenabı Allah mahvetsin. Bu kadar gence kıyılır mı? Alçakça bir saldırıda benim çocuğum şehit oldu. Cenabı Allah kimseye böyle bir acı vermesin. Benim çocuğum 26 yaşında hayatının baharında gözlerini yumdu” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 13:36
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