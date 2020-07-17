Beşiktaş’ta 2 futbolcu kalan maçlarda oynayamayacak

Beşiktaş, yaptığı açıklamada daha önce koronavirüs testleri pozitif çıkan Adem Ljajic ve Umut Nayir'in testlerinin negatif çıktığı ancak Türkiye Futbol Federasyonu protokolü nedeniyle kalan iki maçta formaya giyemeyeceğini belirtti.

Beşiktaş’ın resmi sitesinden yaptığı açıklama:

24 Haziran 2020 tarihinde Türkiye Futbol Federasyonu protokolleri çerçevesinde Kulübümüzde gerçekleştirilen rutin Kovid-19 testleri pozitif sonuçlanan futbolcularımız Adem Ljajic ile Umut Nayir’in takip süreçleri kapsamında 14-15 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılan testleri negatif olarak sonuçlanmıştır.

Klinik takiplerinde hiçbir bulguya rastlanmayan Adem Ljajic ile Umut Nayir, ilgili Türkiye Futbol Federasyonu protokollleri gereği sezonun son iki maçında formamızı giyemeyeceklerdir.