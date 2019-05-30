Beşiktaş’ta 1’i kadın 2 çalışanını ayağa kalkmadıkları gerekçesiyle darp eden Şahin Ş. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Beşiktaş’ta 1’i kadın 2 çalışanını ayağa kalkmadıkları gerekçesiyle darp eden Şahin Ş.
30 Mayıs 2019 Perşembe 16:26
Beşiktaş’ta 1’i kadın 2 çalışanını ayağa kalkmadıkları gerekçesiyle darp eden Şahin Ş. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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