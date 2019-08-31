Beşiktaş'ta 15 yıllık dönem sona erdi! BJK TV kapatıldı Beşiktaş Yönetim Kurulu, kulübün yayın organlarından olan BJK TV'yi kapatma kararı aldı.

Beşiktaş Kulübü, 15 yıldır faaliyetini sürdüren BJK TV'yi kapattı. Beşiktaş Yönetim Kurulu, BJK TV'yi kapatma kararı aldı. Kanal, 31 Ağustos itibariyle siyah-beyazlı taraftarlara veda etti. Sosyal medyadan devam edecek Yönetim kurulu, kulübe mali zarar gerekçesiyle BJK TV ile ilgili bu kararı alırken; YouTube ve sosyal medya mecralar üzerinden iletişim faaliyetlerinin süreceği öğrenildi.

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