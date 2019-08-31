Beşiktaş'ta 15 yıllık dönem sona erdi! BJK TV kapatıldı
Beşiktaş Yönetim Kurulu, kulübün yayın organlarından olan BJK TV'yi kapatma kararı aldı.31 Ağustos 2019 Cumartesi 11:57
Beşiktaş Kulübü, 15 yıldır faaliyetini sürdüren BJK TV'yi kapattı.
Beşiktaş Yönetim Kurulu, BJK TV'yi kapatma kararı aldı. Kanal, 31 Ağustos itibariyle siyah-beyazlı taraftarlara veda etti.
Sosyal medyadan devam edecek
Yönetim kurulu, kulübe mali zarar gerekçesiyle BJK TV ile ilgili bu kararı alırken; YouTube ve sosyal medya mecralar üzerinden iletişim faaliyetlerinin süreceği öğrenildi.
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