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Beşiktaş'ta 15 yıllık dönem sona erdi! BJK TV kapatıldı

Beşiktaş Yönetim Kurulu, kulübün yayın organlarından olan BJK TV'yi kapatma kararı aldı.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 11:57
Beşiktaş'ta 15 yıllık dönem sona erdi! BJK TV kapatıldı

Beşiktaş Kulübü, 15 yıldır faaliyetini sürdüren BJK TV'yi kapattı.

Beşiktaş Yönetim Kurulu, BJK TV'yi kapatma kararı aldı. Kanal, 31 Ağustos itibariyle siyah-beyazlı taraftarlara veda etti.

Sosyal medyadan devam edecek

Yönetim kurulu, kulübe mali zarar gerekçesiyle BJK TV ile ilgili bu kararı alırken; YouTube ve sosyal medya mecralar üzerinden iletişim faaliyetlerinin süreceği öğrenildi.

 

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Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 11:57
  1. Beşiktaş Kulübü
  2. BJK TV
  3. Beşiktaş Yönetim Kurulu

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