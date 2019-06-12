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Beşiktaş’ta 1 milyon lira değerinde döviz çalan şüpheliler yakalandı

Beşiktaş’ta taşıdıkları sandalyenin üstüne çıkarak girdikleri danışmanlık ve hukuk bürolarından 1 milyon 150 bin liralık döviz ve 13 bin 150 lira değerinde dizüstü bilgisayar ve cep telefonu çalan şüpheliler yakalandı.

12 Haziran 2019 Çarşamba 11:02
Beşiktaş’ta 1 milyon lira değerinde döviz çalan şüpheliler yakalandı

Beşiktaş’ta taşıdıkları sandalyenin üstüne çıkarak girdikleri danışmanlık ve hukuk bürolarından 1 milyon 150 bin liralık döviz ve 13 bin 150 lira değerinde dizüstü bilgisayar ve cep telefonu çalan şüpheliler yakalandı. Hırsızlık anı kameralara yansıdı.


Olaylar, 23 Mayıs ve 27 Mayıs tarihlerinde Beşiktaş Ulus Öztopuz Caddesi Fatih Sokak ve Levent Lale Sokak üzerindeki iş yerlerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kasklı 4 hırsız motosiklet ile gece saatlerinde hukuk bürosuna girdi. Bahçede buldukları bir sandalyeyi eliyle taşıyan şüphelilerden biri, büroya girdi. Şahıslar bürodan 10 bin lira değerinde iki dizüstü bilgisayar çalarak kayıplara karıştı. Diğer bir olayda ise aynı hırsızlar bu kez danışmanlık bürosunu hedef aldı. Hırsızlar buradan da kasa içerisinden 175 bin avro ve 3 bin 150 lira ile iki adet de cep telefonu çaldı. Hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.



Suç makineleri tutuklandı


Büroların sahiplerinin şikayeti üzerine Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan polis, şahısların eşkallerini belirleyerek kimliklerinin Hakan K. (39), Ahmet Faruk G. (27), Bahri K. (38) ve Seher K. (31) olduğunu tespit etti. Şahısların belirlenmesinin ardından polis ekipleri geçtiğimiz 31 Mayıs’ta yaptıkları operasyonla şüphelileri kıskıvrak yakaladı. Operasyonda şahıslarla birlikte 124 bin 500 avro ve 23 bin 150 lira ele geçirildi.


Emniyete götürülerek işlemleri yapılan şüphelilerin çok sayıda çeşitli suçtan kayıtları olduğu öğrenildi. Şüphelilerden 3’ü sevk edildikleri adliyede çıkardıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Seher K. ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 11:02
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