Beşiktaş’ta 1 Mayıs için yoğun güvenlik önlemleri Beşiktaş’ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Beşiktaş’ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yoğun güvenlik önlemleri alındı.

İstanbul’da 1 Mayıs ve Emek Dayanışma Günü kutlamaları başladı. Kutlamaların adresi olan Bakırköy miting alanı haricinde alternatif merkezi noktaları tercih eden vatandaşlar için güvenlik önlemleri alındı. Beşiktaş Meydanı’nda sabahın erken saatlerinde yerlerini alan polis ekipleri herhangi bir olumsuzluğa karşı hazır bekletiliyor. Aynı zamanda itfaiye ve sağlık ekiplerinin de bölgede hazır bekletildiği görüldü.

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