Beşiktaşlılar iftarda bir araya geldi

Beşiktaş Belediyesi, Ramazan ayı boyunca ilçenin farklı mahallelerinde iftar sofraları kurdu ve vatandaşları bir araya getirdi. Binlerce vatandaşı bir araya getiren Ramazan ayı buluşmaları bayram tatili öncesi Kadir Gecesi’nde Şairler Park’ında iftar programı ile son buldu.

Beşiktaş sakinleri Ramazan ayı boyunca düzenlenen mahalle iftarlarında aynı sofrada buluşurken, hem komşuluk ilişkilerinin gelişmesine vesile olan hem de birlik ve beraberlik duygularını pekiştiren iftar sofralarına yoğun ilgi gösterdi.Beşiktaş Belediyesi bin geceden daha hayırlı olan Kadir Gecesi’nde Şairler Park’ında iftar programı düzenleyerek yine vatandaşları bir araya getirdi.

İftar öncesi davetlilere iftar menüsü dağıtılırken, programa katılan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, iftar programına katılan vatandaşlarla selamlaşarak kısa bir süre sohbet etti.

Kuran-ı Kerim okunmasıyla başlayan iftar programında ezanın okunmasıyla katılımcılar oruçlarını açtı. Program sonunda Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.