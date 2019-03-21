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Beşiktaşlılar Derneği özel öğrencileri mutlu etti

Manisa’nın Salihli ilçesindeki Beşiktaşlılar Derneği, her yıl olduğu gibi bu yılda 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü’nde özel çocukları ziyaret ederek birlikte pasta kesti.

21 Mart 2019 Perşembe 16:53
Beşiktaşlılar Derneği özel öğrencileri mutlu etti

Manisa’nın Salihli ilçesindeki Beşiktaşlılar Derneği, her yıl olduğu gibi bu yılda 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü’nde özel çocukları ziyaret ederek birlikte pasta kesti.


Erkan Esen Başkanlığı’ndaki Salihli Beşiktaşlılar Derneği üyeleri 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü’nde Salihli Özel Eğitim Uygulama Merkezi’ndeki özel çocukları ziyaret edip, onlarla birlikte hem pasta kesti, hem de oyunlar oynadı.


"Her yıl olduğu gibi bu yılda canlarımızı ziyaret ettik" diyen Dernek Başkanı Erkan Esen, "Bu ziyaret ile hem biz, hem de onlar çok mutlu oldu. Özel çocuklarımızla birlikte palyaçolar eşliğinde oyunlar oynayıp, eğlenceli bir vakit geçirmelerini sağladık. Eğlence sonunda da onlarla birlikte pasta keserek, mutluluklarına ortak olduk" dedi. Esen, sosyal projede emeği geçen okul yönetimine ve dernek üyelerine teşekkür etti.


Salihli Özel Eğitim Uygulama Merkezi Mehmet Sait Batıhan ise farkındalık gününde özel çocukların gönüllerince eğlenmesini sağlayan Beşiktaşlılar Derneği yönetimine teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 16:53
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