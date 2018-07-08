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Beşiktaşlı ünlü futbolcuya şok! FIFA soruşturma başlattı

Beşiktaş'ın dünyaca ünlü yıldız futbolcusu Domagoj Vida hakkında FIFA tarafından soruşturma başlatıldı.

08 Temmuz 2018 Pazar 17:10
Beşiktaşlı ünlü futbolcuya şok! FIFA soruşturma başlattı

FIFA'dan yapılan açıklamada, Beşiktaş'ta da forma giyen Hırvat futbolcu Domagoj Vida'nın, 2018 FIFA Dünya Kupası kapsamında dün akşam oynanan Rusya karşılaşmasının ardından yayımlanan görüntüde "Ukrayna'yı öven söylemler" kullandığı gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Rusya'ya penaltılarda 4-3 üstünlük sağlayarak yarı finale yükselen Hırvatistan oyuncularının dün akşam yaptıkları kutlama sırasında Vida'nın, "Zafer Ukrayna'nın" (Glory to Ukraine) sözlerini kullanması nedeniyle soruşturma altına alındığı kaydedilen açıklamada, Hırvat oyuncunun yanında eski milli futbolcu Ognjen Vukovejic'in de bulunduğu belirtildi.

''GÖRÜNTÜ ŞAKA AMAÇLIYDI''

Açıklamada, görüntünün inceleme altına alındığı ifade edilirken, Vida'nın "provokasyon" yaptığı gerekçesiyle iki maç ve en az 5 bin İsviçre frangı para cezası alabileceği bildirildi.

Vida ise FIFA'nın açıklamasının ardından, galibiyetin Hırvatistan adına kazanıldığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Siyasi bir durum yok. Görüntü şaka amaçlıydı. Ukrayna'da Dynamo Kyiv forması giydiğim zamanlardan çok arkadaşım var. Başka da bir niyetim yoktu. Rusya halkını seviyorum. Şakaydı."

Hırvatistan medyasında yer alan haberlerde de "Vida, görüntüde kullandığı mesaj yüzünden Dünya Kupası'na veda mı edecek?" ifadesi kullanıldı.

Haber Tarihi: 08 Temmuz 2018 Pazar 17:10
  1. Domagoj Vida
  2. Beşiktaş
  3. 2018 Dünya Kupası
  4. Hırvatistan
  5. Rusya
  6. Ukrayna

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