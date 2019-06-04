Gündemi sarsan gelişme! Adriano'ya hapis cezası verildi
Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Brezilyalı yıldız futbolcu Adriano, İspanya’da oynadığı yıllarda 650 Bin euro vergi kaçırdığı gerekçesiyle hapis cezasına çarptırıldı.04 Haziran 2019 Salı 16:04
Beşiktaş'ın sözleşmesi biten yıldız oyuncusu Adriano'ya İspanya'da açılan dava sonucunda hapis cezası verildi.
Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Brezilyalı Adriano’ya İspanya’da oynadığı yıllarda 650 Bin euro vergi kaçırdığı gerekçesiyle 14 ay hapis cezasına çarptırıldı.
1 milyon euro ceza ödeyecek
İspanya’da 24 aydan az ve ilk kez verilen cezalar paraya çevrildiğinden, yıldız oyuncu 1 milyon euro ceza ödeyecek.
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