Gündemi sarsan gelişme! Adriano'ya hapis cezası verildi Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Brezilyalı yıldız futbolcu Adriano, İspanya’da oynadığı yıllarda 650 Bin euro vergi kaçırdığı gerekçesiyle hapis cezasına çarptırıldı.

Beşiktaş'ın sözleşmesi biten yıldız oyuncusu Adriano'ya İspanya'da açılan dava sonucunda hapis cezası verildi. Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Brezilyalı Adriano’ya İspanya’da oynadığı yıllarda 650 Bin euro vergi kaçırdığı gerekçesiyle 14 ay hapis cezasına çarptırıldı. 1 milyon euro ceza ödeyecek İspanya’da 24 aydan az ve ilk kez verilen cezalar paraya çevrildiğinden, yıldız oyuncu 1 milyon euro ceza ödeyecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.