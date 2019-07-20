Beşiktaşlı futbolculara yeni kurallarla ilgili bilgilendirme yapıldı



İSTANBUL (AA) - Yeni sezon kamp çalışmalarını Riva'da sürdüren Beşiktaşlı futbolcular, Süper Lig'in 2019-2020 sezonunda uygulanacak kurallar ve VAR protokolü konusunda bilgi aldı. Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre futbol takımına Türkiye Futbol Federasyonu Hakem İşleri Müdürü Barış Şimşek tarafından 2019-2020 sezonununda uygulanacak oyun kuralları ve VAR protokolü hakkında bilgi verildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.