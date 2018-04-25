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Beşiktaşlı futbolcular ifadelerini verdi

Kadıköy'deki olaylı derbinin ardından Beşiktaşlı oyuncular Caner Erkin, Tolga Zengin ve Quaresma ifade verdi.

25 Nisan 2018 Çarşamba 19:24
Beşiktaşlı futbolcular ifadelerini verdi

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Beşiktaşlı futbolcuların ifadesi alındı.

MAĞDUR SIFATIYLA İFADE VERDİLER

Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş karşılaşmasının 57. dakikasında çıkan ve karşılaşmanın tatil edilmesiyle sonuçlanan olaylarla ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında Beşiktaşlı oyuncular Caner Erkin, Tolga Zengin ve Ricardo Quaresma mağdur sıfatıyla ifade verdi.

Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne gelen polisler, ZTK'da oynanan karşılaşma ile ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

 

Haber Tarihi: 25 Nisan 2018 Çarşamba 19:24
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