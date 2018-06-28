Beşiktaşlı Ryan Babel'e sürpriz talip
Beşiktaş'ta gösterdiği performansla dikkatleri üstüne çeken Hollandalı yıldız Ryan Babel'e Brezilya ekiplerinden Flamengo, 4 milyon euroluk teklifle talip oldu. Fakat Beşiktaş yönetiminin bu teklifi reddettiği belirtildi. Brezilya ekibi teklifini yükseltirse kulüpler tekrar görüşülecek.28 Haziran 2018 Perşembe 16:18
Brezilya Ligi'nde liderlik koltuğunda oturan Flamengo, Ryan Babel için siyah beyazlıların kapısını çaldı. İstanbul’da Beşiktaş yönetimi ile görüşen Flamengo temsilcileri, Babel için 4 milyon euro teklif etti.
Takımın önemli parçalarından biri olan Babel’i satmayı düşünmeyen siyah-beyazlı yönetim, teklife olumsuz yanıt verdi. Flamengo’nun teklifi arttırması halinde kulüpler tekrar görüşecek.
Beşiktaş ile bir yıl daha sözleşmesi olan Ryan Babel, geçen sezon 45 maçta 15 gol atıp 7 asist yaptı. 31 yaşındaki oyuncu, siyah-beyazlı takımdaki performansının ardından Hollanda Milli Takımı'nda görev almaya başlamıştı. (Ntv Spor)
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