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Beşiktaş'ın yeni transferi Loris Karius! 'Uyum anlamında üst düzey değiliz'

Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Loris Karius, Bursaspor maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.

03 Eylül 2018 Pazartesi 01:36
Beşiktaş'ın yeni transferi Loris Karius! 'Uyum anlamında üst düzey değiliz'

Beşiktaş formasıyla ilk maçına çıkan Loris Karius, "Doğrusunu söylemek gerekir ki ilk yarıda iyi oynayamadık. Gol yemediğimiz için şanslıydık. Pozisyona da giremedik. 2. yarıda ise çok iyi oynadık, pozisyonlara girdik, golü attık. Son bölümde ise golü yedik. İletişim anlamında, uyum anlamında Pepe-Vida ile üst düzeyde olduğumuzu söyleyemem fakat zamanla, antrenmanlarda çalıştıkça çok daha iyi olacağız" dedi.

 

Haber Tarihi: 03 Eylül 2018 Pazartesi 01:36
  1. Loris Karius
  2. Beşiktaş
  3. Bursaspor
  4. Süper Lig

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