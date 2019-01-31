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Beşiktaş'ın yeni transferi Kagawa İstanbul'a geldi!

Beşiktaş'ın Alman ekibi Borussia Dortmund'dan kiraladığı Shinji Kagawa'yı taşıyan uçak İstanbul'a geldi.

31 Ocak 2019 Perşembe 17:03
Beşiktaş'ın yeni transferi Kagawa İstanbul'a geldi!

Beşiktaş'ın Borussia Dortmund'dan transferi Shinji Kagawa bugün saat 16:00'da İstanbul'a geldi.

Siyah-beyazlı takım yıldız oyuncu için Borussia Dortmund'a kiralama bedeli ödemeyecek. Kagawa'nın sezon sonu için satın alma opsiyonu da Beşiktaş'ta olacak. Yıldız oyuncunun satın alma opsiyonu 1,6 milyon euro olarak belirlendi.

Transfer 3 dakikada bitti

Beşiktaş'ın dün akşam bitirdiği Shinji Kagawa transferinin detayları belli oldu. Dün akşam toplantı yapan Başkan Fikret Orman, Yönetici Hüseyin Yücel ve Teknik Direktör Şenol Güneş, transferle ilgili takıma takviye yapılıp yapılmaması konusunda konuştu. Sohbet sırasında, Beşiktaş'ın yeni pazarlara açılması konusu açılınca Hüseyin Yücel, Teknik Direktör Şenol Güneş'e Kagawa'yı sordu. Güneş'in "Beğendiğim bir futbolcu, takıma uygun" cevabını vermesinin ardından Hüseyin Yücel, İdari Direktör Ali Naibi'den bu oyuncunun şartlarını öğrenmesini istedi.

750 bin Euro Yücel'den, 250 bin Euro Orman'dan

Ali Naibi'nin Kagawa'nın istediği ücretin 1.5 miyon Euro olduğunu söylemesinin ardından Yücel, "Ben 750 bin Euro veriyorum. 750 bin Euro teklif et" dedi. Yücel'in ardından Başkan Fikret Orman "Ben de 250 bin Euro veriyorum" dedi. Bunun üzerine oyuncuyla görüşen Ali Naibi, "Kagawa 1 milyon Euro'yu kabul etti" cevabını verdi. Toplamda 3 dakika süren görüşmelerin ardından Kagawa, Beşiktaş'ın teklifini kabul etti. Bu transfer için kulübün kasasından 1 Lira çıkmayacak.

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Haber Tarihi: 31 Ocak 2019 Perşembe 17:03
  1. İstanbul
  2. Beşiktaş Haberleri
  3. Beşiktaş
  4. Kagawa
  5. Hüseyin Yücel
  6. Şenol Güneş

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