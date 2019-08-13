Beşiktaş'ta Volkan Babacan bombası! Anlaşma tamam

Loris Karius'a hem alternatif hem de iyi bir yedek arayan Beşiktaş, Medipol Başakşehir'in milli kalecisi Volkan Babacan ile anlaştı.

Bonservis 500 bin Euro

Sabah'ın haberine göre, Başakşehir'e 500 bin Euro bonservis bedeli ödeyeceği ifade edilen siyahbeyazlıların 31 yaşındaki kaleci ile de maç başına anlaşmaya vardı.

İki yıllık sözleşme sunulan Volkan oynayacağı maç sayısına göre ücret alacak. Teknik direktör Abdullah Avcı ile Başakşehir'de 5 sezon birlikte çalışan ve 156 maça çıkan milli kaleci geçen sezon yerini Mert Günok'a kaptırmıştı.

Volkan Babacan'ın Sivasspor maçına kadar siyah-beyazlılara imza atarak takıma katılması bekleniyor.