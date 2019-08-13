0553 313 94 23

Beşiktaş'ta Volkan Babacan bombası! Anlaşma tamam

Beşiktaş, teknik direktör Abdullah Avcı’nın eski öğrencisi için Volkan Babacan için Mediol Başakşehir ile anlaşmaya vardı.

13 Ağustos 2019 Salı 10:37
Beşiktaş'ta Volkan Babacan bombası! Anlaşma tamam

Loris Karius'a hem alternatif hem de iyi bir yedek arayan Beşiktaş, Medipol Başakşehir'in milli kalecisi Volkan Babacan ile anlaştı.

Bonservis 500 bin Euro

Sabah'ın haberine göre, Başakşehir'e 500 bin Euro bonservis bedeli ödeyeceği ifade edilen siyahbeyazlıların 31 yaşındaki kaleci ile de maç başına anlaşmaya vardı.

İki yıllık sözleşme sunulan Volkan oynayacağı maç sayısına göre ücret alacak. Teknik direktör Abdullah Avcı ile Başakşehir'de 5 sezon birlikte çalışan ve 156 maça çıkan milli kaleci geçen sezon yerini Mert Günok'a kaptırmıştı.

Volkan Babacan'ın Sivasspor maçına kadar siyah-beyazlılara imza atarak takıma katılması bekleniyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Ağustos 2019 Salı 10:37
  1. Sivas
  2. Loris Karius
  3. Abdullah Avcı
  4. Volkan Babacan
  5. Başakşehir
  6. Mert Günok

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Baraj gölü bayram çöpleri ve hayvan atıklarıyla doldu
    1. Baraj gölü bayram çöpleri ve hayvan..
    2. "RTGD Medya Oscarları Ödülleri"nin..
    3. Çiftçinin yüzünü güldüren alımlar
    4. Erzurum’da tarih gün yüzüne çıkarılıyor
    5. STSO sevgi evlerinde bulunan çocukları..
    6. İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik..
    7. Avustralya’da bıçaklı saldırı: 1 yaralı
    8. AK Parti 18 yaşında (2)
    9. AK Parti 18 yaşında (1)
    10. Muratpaşa, mekanik süpürgelerle..
    11. 2 terörist daha etkisiz hale getirildi
    12. Tokyo 2020 yolunda ’sıcak’ yaz
    13. Patpat kazalarında 21 kişi yaralandı
    14. Sokak hayvanları sahiplendirildi
    15. Kriptocular artıyor sektörler alışıyor
    16. TFF, Süleyman Seba'yı andı
    17. Bu akşam ne pişirsen derdine son:..
    18. Çocuklar bayram yerinde gönüllerince..
    19. Boris'e flaş çağrı! ‘Seni dört gözle..
    20. İki aracın çarpıştığı kazayı ucuz..
    21. Cengiz Ünder 100 adet kurban bağışladı
    22. 11 yaşındaki minik Atatuğra’dan..
    23. E-ihracata büyük teşvik
    24. Beşiktaş'ın yeni kalecisi belli oldu
    25. Down sendromlu Meryem’in zabıta olma..
    26. Avrupa borsaları
    27. Kadın muhtar ihtiyaç sahiplerini..
    28. Emlak piyasasında ’faiz’ hareketliliği
    29. (Özel) Emekli resim öğretmeni bakır..
    30. "Türkiye'yi dünyanın 13'üncü büyük..
    PKK silah bırakacak mı? 'Öcalan'ın çözüm çağrısına...'
    PKK silah bırakacak mı? 'Öcalan'ın çözüm çağrısına...'
    Dünyaya duyurdular: İsrail gelirse savaş çıkar
    Dünyaya duyurdular: İsrail gelirse savaş çıkar
    Ahmet Davutoğlu'ndan flaş çıkış: Mutlaka tedbir alınması lazım
    Ahmet Davutoğlu'ndan flaş çıkış: Mutlaka tedbir alınması lazım
    Gamze Özçelik alçaklığa sessiz kalmadı! "İki elimiz yakanızda olacak"
    Gamze Özçelik alçaklığa sessiz kalmadı! "İki elimiz yakanızda olacak"
    Fitoterapi nedir?
    Fitoterapi nedir?

    Günün Karikatürü

    11 Ağustos 2019
    Galatasaray İtalya'da dağıldı
    Galatasaray İtalya'da dağıldı
    Terör örgütü çocukları ön cepheye sürecek!
    Terör örgütü çocukları ön cepheye sürecek!