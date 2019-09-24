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Beşiktaş’ın yeni başkanı kim olacak? Beşiktaş seçimli kongreyesi ne zaman?

Son dakika Fikret Orman’ın Beşiktaş Başkanlığından istifa edeceğini açıklamasından sonra Beşiktaş’ın yeni başkanı kim olacak? Beşiktaş seçimli kongreye ne zaman gidecek? Beşiktaş kongresi ne zaman yapılacak? sorusunu da sorulmaya başlandı. Fikret Orman istifasına ilişkin olarak, "Beşiktaş'ta kan değişikliğine ihtiyaç var" diyen Orman, yarın olağanüstü toplanacaklarını belirtti.

24 Eylül 2019 Salı 12:19
Beşiktaş’ın yeni başkanı kim olacak? Beşiktaş seçimli kongreyesi ne zaman?

Son dakika Fikret Orman’ın Beşiktaş Başkanlığından istifa edeceğini açıklamasından sonra Beşiktaş’ın yeni başkanı kim olacak? Sorusunu da sorulmaya başlandı. Fikret Orman istifasına ilişkin olarak, "Beşiktaş'ta kan değişikliğine ihtiyaç var" diyen Orman, yarın olağanüstü toplanacaklarını belirtti.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, istifasına ilişkin olarak şunları söyledi: “ Ben toplantılar yaptım. İstanbul'da, Ankara'da... Birçok toplantılar yaptım. Beşiktaş'a sahip çıkın. Bizim değiştirdiğimiz 3 dönem kuralı var. Devamlı 3 yılım var, 2,5 yılım var diyorum ki, benimle uğraşmayı bırakın, Beşiktaş'a sahip çıkın. Cep telefonlarıma küfür grupları kuruyorlar. Çalışanlarımı hedef alıyorlar. Onların şahıslarına, yöneticilerimize, onların ailelerine. Ben Beşiktaşlılar'a faydam olsun diye uğraştım. Kavgam Beşiktaş ile alakalıydı. Ben bunu Beşiktaş menfaatleri, Beşiktaş sevgisi ile yaptım.  Demek ki bir kan değişikliği lazım Beşiktaş'a. Çok iyi bir hocamız var. Negatiflik benim üzerinden yürüyor. Ben bu işe Beşiktaş'a hizmet için girdim. Ben yarın olağan üstün Beşiktaş yönetim kurulunu toplayacağım. Tevfik beyle konuşacağım. Beşiktaş'taki sürecimi tamamlıyorum. Beşiktaş'a yeni bir enerji ihtiyacı var. Bütün bunları camia olarak ortadan kaldıramadık.”

Beşiktaş başkanı kim olacak?

Beşiktaş'ta seçimli kongre süreci yarın yapılacak toplantıdan sonra belli olması bekleniyor. Beşiktaş'ın yeni başkanı kimin olacağı ise önümezdeki günlerde daha netlik kazanmış olunacak.

 

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Haber Tarihi: 24 Eylül 2019 Salı 12:19
  1. İstanbul
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