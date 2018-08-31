Beşiktaş’ın UEFA Avrupa ligi rakibi kim oldu? UEFAAvrupa Ligi kura çekimi 

UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri Monaco'da çekilecek kurada sonucu belli oluyor. 20 Eylül’de başlayacak grup maçları, 13 Aralık’ta sona erecek. Beşiktaş kuraya 1. Torbadan katılacak. Peki Beşiktaş’ın UEFA Avrupa’daki rakibi kim oldu? İşte detaylar…

Geçtiğimiz sezon Atletico Madrid’in mutlu sona ulaştığı kupada, final 29 Mayıs 2019 tarihinde Azerbaycan’daki Bakü Olimpiyat Stadı’nda oynanacak. Temsilcilerimizden Beşiktaş kuraya 1. torbadan dahil olacak. Monaco’da gerçekleştilecek kura çekimindeki Beşiktaş’ın yer aldığı 1. Torbadaki takımlar şunlar oldu: 1.TORBA: Sevilla, Arsenal, Chelsea, Zenit, Bayer Leverkusen, Dinamo Kiev, Beşiktaş, Salzburg, Olimpiakos, Villarreal, Anderlecht, Lazio