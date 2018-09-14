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Beşiktaş’ın Türkiye TFF’ye bildirdiği 28 kişilik oyuncu kadrosu

Beşiktaş’ın Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF') bildirdikleri 28 kişilik kadro listesi açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu, 2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nda mücadele eden kulüplerin Birinci Transfer Tescil Dönemi sonrası kadrolarına ilişkin listeyi açıkladı. İşte Beşiktaş’ın Türkiye TFF’ye bildirdiği 28 kişilik oyuncu kadrosu…

14 Eylül 2018 Cuma 14:09
Beşiktaş’ın Türkiye TFF’ye bildirdiği 28 kişilik oyuncu kadrosu

Beşiktaş’ın Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF') bildirdikleri 28 kişilik kadro listesi açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu, 2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nda mücadele eden kulüplerin Birinci Transfer Tescil Dönemi sonrası kadrolarına ilişkin listeyi açıkladı. İşte Beşiktaş’ın Türkiye TFF’ye bildirdiği 28 kişilik oyuncu kadrosu…

Fenerbahçe TFF'ye bildirdiği 28 kişilik oyuncu kadrosu listesi

Galatasaray'ın TFF'ye bildirdiği 28 kişilik oyuncu kadrosu

Haber Tarihi: 14 Eylül 2018 Cuma 14:09
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