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Adem Llajic kimdir? Beşiktaş'ın son transferi Adem Llajic mi?

Beşiktaş'tan son dakika transfer haberlerine göre, Adem Llajic için dirsek temasına geçti. Siyah Beyazlı takım Adem Llajic 10 numara için görüşmelere başladı. Peki Adem Llajic kimdir? Adem Llajic kaç yaşında? Adem Llajic nerede oynadı? Adem Llajic hangi mevkide oynuyor?

27 Ağustos 2018 Pazartesi 12:32
Adem Llajic kimdir? Beşiktaş'ın son transferi Adem Llajic mi?

Beşiktaş'tan son dakika transfer haberlerine göre, Adem Llajic için dirsek temasına geçti. Siyah Beyazlı takım Adem Llajic 10 numara için görüşmelere başladı. Peki Adem Llajic kimdir? Adem Llajic kaç yaşında? Adem Llajic nerede oynadı? Adem Llajic hangi mevkide oynuyor?

Beşiktaş ardı ardına bomba transferlere imza atıyor. BJK’nın son transferi 26 yaşındaki oyuncuyu Adem Llajic oldu. Kara Kartal, Adem Llajic’i 1 yıllığına kiraladığı öğrenildi. 

ADEM LJAJIC KİMDİR?

Futbolculuk kariyerine Partizan altyapısında başlayan Ljajic, 19 yaşındayken Fiorentina'ya transfer oldu. Floransa ekibinde gösterdiği başarılı performans ile 10,8 milyon Euro karşılığında AS Roma'ya geçiş yapan Sırp futbolcu, 2015/16 sezonunu Inter'de kiralık geçirdikten sonra kulübüne döner dönmez 8,1 milyon Euro karşılığında Torino'ya satıldı. Geçtiğimiz sezon Torino forması ile 28 maça çıkan Ljajic, 6 gol 13 asist katkısında bulundu.

Haber Tarihi: 27 Ağustos 2018 Pazartesi 12:32
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