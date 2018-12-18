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Beşiktaş'ın santrforlarının istikrarı yok

Siyah-beyazlı takımda forma giyen Mustafa Pektemek, Vagner Love, Güven Yalçın ve Cyle Larin, gol buldukları maçların ardından suskun dönemleriyle dikkati çekiyor- Beşiktaş'ın Trabzonspor ile yaptığı maçta bir gol bulan Mustafa, 4 maç sonra gol sevinci yaşadı- Siyah-beyazlı ekipte üst üste iki karşılaşmada gol atan Güven Yalçın 3, Vagner Love 3 ve Cyle Larin de 15 maçtır fileleri havalandırmayı başaramadı

18 Aralık 2018 Salı 11:18
Beşiktaş'ın santrforlarının istikrarı yok


İSTANBUL (AA) - ERCAN DOĞAN - Beşiktaş'ta forma giyen santrfor oyuncuları, istikrarlı gol atma sıkıntısı yaşıyor.

Siyah-beyazlı takımda santrfor bölgesinde görev alan Mustafa Pektemek, Vagner Love, Güven Yalçın ve Cyle Larin, oynadıkları maçta uzun süreli suskunluklarıyla takımlarına katkı vermekte zorlandı.

Bu 4 oyuncu, Spor Toto Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki karşılaşmalarda istikrarsız performanslarıyla da eleştirilere maruz kalmaktan kurtulamadı.


- Mustafa Pektemek 4 maç sonra attı


Beşiktaş'ın Süper Lig'de Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldığı maçta takımının bir golünü atan Mustafa Pektemek, suskunluğunu bozmayı başardı.

Sezon başında kadroya girmekte zorlanan ancak son karşılaşmalarda görev alan Mustafa Pektemek, bu sezonki ilk iki golünü Çaykur Rizespor ile oynanan maçta attı. Bu gollerin ardından 3 karşılaşmada gol sevinci yaşayamayan 30 yaşındaki futbolcu, MKE Ankaragücü karşısında fileleri bir kez daha havalandırdı. MKE Ankaragücü karşılaşmasının ardından bu sefer 4 maçı boş geçen Mustafa, Trabzonspor mücadelesinde gol sevinci yaşadı.


- Vagner Love 3 maçtır suskun


Beşiktaş'ın Brezilyalı santrforu Vagner Love da suskun dönemleriyle kötü performans sergiledi.

Siyah-beyazlı formayla ligde ve Avrupa'da bu sezon 7 gol kaydeden Vagner Love, bunları istikrarlı şekilde atamamanın sıkıntısını yaşadı. Bu sezonki ilk golünü B36 Torshavn ile oynanan rövanş maçında penaltı vuruşla bulan Brezilyalı oyuncu, oynadığı 2 maçta sessiz kaldı. Bu hasreti Kayserispor karşısında fileleri havalandırarak sonlandıran Vagner Love, bir maçlık aranın ardından Atiker Konyaspor karşısında bir gol daha buldu.

Göztepe maçında yine fileleri havalandırmayı başaramayan Brezilyalı futbolcu, Genk ve Çaykur Rizespor maçlarında üst üste 3 gol atmayı başardı. Daha sonra 2 maçlık suskunluk yaşayan tecrübeli futbolcu, Sarpsborg mücadelesinde takımına bir gol kazandırdı.

Vagner Love, daha sonra forma şansı bulduğu 3 karşılaşmayı boş geçti.


- Güven Yalçın da iyi başladı ve sustu


Vagner Love ile Cyle Larin'den istediğini alamayan teknik direktör Şenol Güneş'in görev vermeye başladığı 19 yaşındaki Güven Yalçın da iyi başlayıp susan santrfordan biri oldu.

Siyah-beyazlı formayla Demir Grup Sivasspor ve MKE Ankaragücü karşılaşmalarında fileleri havalandıran genç oyuncu, 3 maçtır suskunluk yaşıyor.


- Cyle Larin tek maçta atabildi


Sezona hat-trick yaparak başlayan siyah-beyazlı oyuncu Cyle Larin ise uzun süredir suskunluğuyla dikkati çekiyor.

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde B26 Torshavn'ı 6-0 yendiği maçta üç gol birden atan Larin, ardından süre aldığı 15 karşılaşmada gol sevinci yaşayamadı.


Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 11:18
  1. Cyle Larin
  2. Fenerbahçe
  3. Futbol
  4. güven yalçın
  5. Mustafa Pektemek
  6. SÜPERLİG
  7. UEFA Avrupa Ligi
  8. Vagner Love

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