Beşiktaş Partizan rövanş maçı muhtemel 11'leri
UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Beşiktaş Partizan ile karşı karşıya gelecek. Vagner Love Partizan maçında forma giyemeyecek. Beşiktaş Partizan maçı bugün saat 21:00'da oynanacak. İşte Beşiktaş’ın Partizan maçı kadrosu30 Ağustos 2018 Perşembe 17:03
UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Beşiktaş Partizan ile karşı karşıya gelecek. Vagner Love Partizan maçında forma giyemeyecek. İşte Beşiktaş’ın Partizan maçı kadrosu
Utku Yuvakuran, Gökhan Gönül, Enzo Roco, Pepe, Caner Erkin, Necip Uysal (Adriano), Medel,Tolgay Arslan, Ryan Babel, Quaresma (Lens), Negredo
Beşiktaş, Partizan'la deplasmanda oynadığı ilk maçı 1-1 berabere kalmıştı. Beşiktaş-Partizan maçı, bugün saat 21.00'de oynanacak karşılaşma D-Smart ekranlarından yayınlanacak.
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