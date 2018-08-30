THY - İstanbul
0553 313 94 23

Beşiktaş Partizan rövanş maçı muhtemel 11'leri

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Beşiktaş Partizan ile karşı karşıya gelecek. Vagner Love Partizan maçında forma giyemeyecek. Beşiktaş Partizan maçı bugün saat 21:00'da oynanacak. İşte Beşiktaş’ın Partizan maçı kadrosu

30 Ağustos 2018 Perşembe 17:03
Beşiktaş Partizan rövanş maçı muhtemel 11'leri

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Beşiktaş Partizan ile karşı karşıya gelecek. Vagner Love Partizan maçında forma giyemeyecek. İşte Beşiktaş’ın Partizan maçı kadrosu

Utku Yuvakuran, Gökhan Gönül, Enzo Roco, Pepe, Caner Erkin, Necip Uysal (Adriano), Medel,Tolgay Arslan, Ryan Babel, Quaresma (Lens), Negredo

Beşiktaş, Partizan'la deplasmanda oynadığı ilk maçı 1-1 berabere kalmıştı. Beşiktaş-Partizan maçı, bugün saat 21.00'de oynanacak karşılaşma D-Smart ekranlarından yayınlanacak.

Haber Tarihi: 30 Ağustos 2018 Perşembe 17:03
  1. beşiktaş partizan maçı saat kaçta
  2. beşiktaş partizan maçı muhtemel 11 ler

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Samsunspor'un maçlarının yayınlanacağı kanal belli oldu
    1. Samsunspor'un maçlarının yayınlanacağı..
    2. İsrailli bakan açıkladı: Erken seçime..
    3. Mahalle bekçisi alımları Bekçi alım..
    4. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görünce..
    5. Yeşim öğretmenin acı sonu! Önümüzdeki..
    6. Bedelli askerlikle ilgili müjdeli..
    7. Subay astsubay uzman erbaş ve polis..
    8. Sakarya'da denize girişler yasaklandı
    9. Kahramanmaraş'ta depo yangını! Alevler..
    10. Bakmayın nakliye kamyoneti gibi..
    11. Hindistan'da korkutan rakam! Ölü..
    12. Kapalıçarşı'da altın, günü yükselişle..
    13. Trabzonspor'dan flaş Burak Yılmaz..
    14. Sinüzit namaz kılanlarda daha az..
    15. Haset etmenin zararlarını biliyor..
    16. 'Ordumuzun yerli ve milli vasfını..
    17. 'Türkiye'nin en büyük kulübüne geldim'
    18. Amerika'dan Hindistan’a S-400 tehdidi
    19. Pazarlıktan çekinmeyin
    20. Gaziantep'te bıçaklı kavga: 1 ölü
    2018 ÖSYM YKS tercih sonuçları
    2018 ÖSYM YKS tercih sonuçları
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    İran, Rus darbesinden korktuğu için Esed’le anlaştı!
    İran, Rus darbesinden korktuğu için Esed’le anlaştı!
    Çevresini hem Esed hem ABD silahla donattı... Türkiye’den ‘B Planı’ için askeri yığınak!
    Çevresini hem Esed hem ABD silahla donattı... Türkiye’den ‘B Planı’ için askeri yığınak!
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    2018 KPSS DHBT sınav başvuruları ne zaman başlıyor?
    2018 KPSS DHBT sınav başvuruları ne zaman başlıyor?
    Kılıçdaroğlu yine tutmayacağı bir söz verdi: İspat etsin siyaseti bırakırım
    Kılıçdaroğlu yine tutmayacağı bir söz verdi: İspat etsin siyaseti bırakırım