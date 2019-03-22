Beşiktaş’ın ortasında hapis hayatı yaşıyorlar

Beşiktaş’ın Çırağan caddesinde bulunan Set üstü semti sakinleri adeta hapis hayatı yaşıyor. Yolu ve merdiveni olmayan mahalleye sadece açılan iki küçük kapıdan ve toprak yoldan ulaşılabiliyor. Vergilerini düzenli olarak ödediklerini ancak belediyeden hizmet alamadıklarını dile getiren vatandaşlar yağmur yağdığında evlerine çıkamadıklarını belirtiyor. Mahalleyi ziyaret eden ve vatandaşların sorunlarını dinleyen Cumhur İttifakı Milliyetçi Hareket Partisi Beşiktaş Belediye Başkan Adayı Av. Serkan Toper “İş başına geldiğimizde buranın yol ve kaldırım sorununu bir ay içerisinde çözeceğiz” dedi.

Beşiktaş’ın Çırağan caddesi set üstü semtinde bulunan vatandaşlar şehrin göbeğinde adeta hapis hayatı yaşıyorlar. Mahalle’ye sadece Çırağan caddesi üzerinde bulunan iki küçük kapıdan giriş yapılabiliyor. Çok sayıda evin bulunduğu mahallede yol bulunmazken belli kısımlar da ise kırık dökük durumda olan merdivenler bulunuyor. Yaşlılar ve çocuğu olan kadınlar için ise evlerine girip çıkmak adeta işkenceye dönüşüyor. Yağmur yağdığında ise toprak yollar nedeniyle evlere girip çıkmak neredeyse imkansız hale geliyor.

Cumhur İttifakı Milliyetçi Hareket Partisi Beşiktaş Belediye Başkan Adayı Av. Serkan Toper mahalleyi ziyaret ederek vatandaşların dertlerini dinledi Toper bu mahallenin Beşiktaş’ın görünmeyen yüzü olduğunu belirterek “Burası Beşiktaş Beşiktaş’ın görünmeyen yüzü. Karşımızda Saray burası da Çırağan caddesi Set üstü mevki’i. Burada hiçbir şekilde hali hatırı sorulmamış hiçbir şekilde hizmet alamamış insanlarımız var. Burada yaklaşık 60’a yakın insanamerhaba dedik ihtiyaçlarını sorduk. Çünkü biz söz verdik. Beşiktaş’ta hiçbir ayrım yapmadan her sokağa her mahalleye gireceğiz. Onların derdi ile dertleneceğiz diye söz veriyoruz. Biz Beşiktaşlıyız Beşiktaş’ın derdi ile dertlenmeye geliyoruz” dedi.

Ben bebeğim ile aşağıya inemiyorum

Bebeğiyle aşağıya inemediğini ve defalarca belediyeye gitmesine rağmen ciddiye alınmadıklarını belirten bir mahalle sakini “Ben bebeğimin arabası ile aşağı inemiyorum. Belediyeye gittim bana bir merdiven yapın dedim. Hiç kimse beni ciddiye almadı. Elimden kaydı bir gün bebeğim aşağı düşüyordu. Annem 70 yaşında inip çıkarken zorlanıyor. Ben 30 bin lira vergimi veriyorum karşılığında vatandaş olarak hizmet bekliyorum. Kimse beni dikkate almıyor. Benim istediğim çok zor bir şey değil, biz buraya iş yapacak insan istiyoruz. Görev aşkıyla bu işin bilincinde olan insanların şikayetleri dinleyen genç beyinler istiyoruz. Ben bu şekilde oyumu vereceğim. Artık bir şeyler güzel olsun ülkemiz için güzel şeyler olsun koltuk için değil hizmet için birileri gelsin artık. Ben bu sefer gençlerin önünü açılması gerektiğini düşünüyorum. Biz belediyeye geldiğimizde insan olarak dikkate alınmak istiyoruz. Bu bölgede oturan insanlara gecekonduda oturan insanlar gözüyle bakılıyor ama biz burada oturuyorsak vergimizi veriyoruz.Benim tapu tahsis belgem var, ama dikkate alınmıyoruz.Ben çöpümü burada günlerce biriktiriyorum çöp vergisi alıyorlar ancak hizmet yok “diye konuştu.