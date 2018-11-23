Beşiktaş'ın MKE Ankaragücü maçı kadrosu belli oldu
- Sakatlıkları bulunan Adriano Correia, Pepe, Enzo Roco, Ryan Babel, Jeremain Lens ve Gökhan Töre, kadroda yer almadı23 Kasım 2018 Cuma 13:54
İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında yarın MKE Ankaragücü'ne konuk olacak Beşiktaş'ta kadro belli oldu.
Siyah-beyazlı takımda sakatlıkları bulunan Adriano Correia, Pepe, Enzo Roco, Ryan Babel, Jeremain Lens ve Gökhan Töre, kadroda yer almadı. Süresiz kadro dışı bırakılan Tolgay Arslan da maç kadrosuna dahil edilmedi.
Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, teknik direktör Şenol Güneş, MKE Ankaragücü maçı kadrosunda şu oyunculara yer verdi:
Tolga Zengin, Loris Karius, Utku Yuvakuran, Gökhan Gönül, Domagoj Vida, Fatih Aksoy, Caner Erkin, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Oğuzhan Özyakup, Adem Ljajic, Dorukhan Toköz, Ricardo Quaresma, Güven Yalçın, Vagner Love, Cyle Larin, Mustafa Pektemek, Gary Medel.
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