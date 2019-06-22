Beşiktaş'ın transfer listesindeki Robben'den flaş açıklama Alman devi Bayern Münih’teki 10 yıllık macerası sona eren Arjen Robben, Beşiktaş’ın transfer hedefleri arasına girmişti. Yıldız futbolcu Robben'den transfer söylentilerine ilişkin flaş bir açıklama geldi.

Almanya Bundesliga ekibi Bayern Münih’teki 10 yıllık macerası sona eren Arjen Robben, sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrılmıştı. 35 yaşındaki yıldız futbolcunun boşa çıkmasının ardından Beşiktaş’ın transfer hedefleri arasına girmişti. Yıldız futbolcudan transfer söylentilerine ilişkin flaş açıklama geldi. Geleceğiyle ilgili olarak Hollanda basınına yaptığı açıklamada, "Kendimi çok iyi hissediyorum. En az 4 sene daha futbol oynamak istiyorum" diyen tecrübeli futbolcu, menajeri aracılığıyla kendisine gelen teklifleri değerlendirme kararı almıştı. Başarılı oyuncunun, yaklaşık 2 haftalık düşünme sürecinin ardından kararını Hollanda Ligi'nde sürdürme kararı verdiği bildirildi. Deneyimli futbolcunun, kariyerine eski kulübü PSV Eindhoven'da devam edeceği konuşuluyor. Kaynak:Fanatik

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