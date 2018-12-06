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Beşiktaş'ın Aytemiz Alanyaspor maçı kadrosu belli oldu

06 Aralık 2018 Perşembe 13:41
Beşiktaş'ın Aytemiz Alanyaspor maçı kadrosu belli oldu

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında yarın deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı karşılaşma için kadrosu belli oldu.

Sakatlıkları süren Pepe, Enzo Roco, Ryan Babel, Jeremain Lens ve Caner Erkin kadroda yer almadı.

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre teknik direktör Şenol Güneş, 19 kişilik kafileye şu oyuncuları dahil etti:

Tolga Zengin, Loris Karius, Utku Yuvakuran, Gökhan Gönül, Domagoj Vida, Fatih Aksoy, Gary Medel, Adriano Correia, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Oğuzhan Özyakup, Adem Ljajic, Dorukhan Toköz, Ricardo Quaresma, Gökhan Töre, Vagner Love, Cyle Larin, Mustafa Pektemek, Güven Yalçın.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 13:41
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