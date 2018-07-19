Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'ndaki rakibi Karadağ temsilcisi Titograd Podgorica'yı deplasmanda 2-1 mağlup eden Faroe Adaları ekibi B36 Torshavn oldu.19 Temmuz 2018 Perşembe 23:32
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'ndaki rakibi Karadağ temsilcisi Titograd Podgorica'yı deplasmanda 2-1 mağlup eden Faroe Adaları ekibi B36 Torshavn oldu.
Siyah beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi ikinci turundaki maçlarını 26 Temmuz ve 2 Ağustos'ta oynayacak.
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