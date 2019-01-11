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Beşiktaş'ın Antalya kampı

- Caner Erkin ve Burak Yılmaz salonda çalıştı- Antrenmanın son bölümünü, A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu da izledi

11 Ocak 2019 Cuma 12:58
Beşiktaş'ın Antalya kampı


ANTALYA (AA) - Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarı hazırlıklarını Antalya kampında yaptığı idmanla sürdürdü.

Siyah-beyazlılar, Serik ilçesindeki Belek Turizm Merkezi'nde kamp yapılan otelin salonunda yarım saatlik idmanın ardından sahada teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde çalıştı.

Sahada ısınmanın ardından 2'ye 2 hücum ve savunma çalışan siyah-beyazlılar, yedişer kişilik üç ayrı takım halinde yarı sahada çift kale maç oynadı.

Antrenman sonunda Larin, Ljajic ve Güven Yalçın, özel şut çalışması yaptı.

İdmana katılmayan Burak Yılmaz ile Caner Erkin, kondisyoner eşliğinde salonda çalıştı.

Siyah-beyazlı ekip, akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Beşiktaş, yarın saat 15.00'te Almanya 2. Bundesliga takımlarından Greuther Fürth ile son hazırlık maçını oynadıktan sonra Antalya'dan ayrılacak.


- Lucescu, Şenol Güneş ile görüştü


İdmanın son bölümünü A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu da saha kenarından izledi.

Lucescu, antrenman bitiminde teknik direktör Şenol Güneş ile sahada bir görüşme yaptı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 11 Ocak 2019 Cuma 12:58
  1. Antalya
  2. Beşiktaş
  3. Futbol
  4. idman
  5. Mircea Lucescu
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