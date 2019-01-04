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Beşiktaş'ın Antalya kampı

İdmana izinden dönen Gary Medel de katıldı

04 Ocak 2019 Cuma 20:12
Beşiktaş'ın Antalya kampı

ANTALYA (AA) - Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarı hazırlıklarını Antalya kampında yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Serik ilçesindeki Belek Turizm Merkezi'nde kamp yapılan otelin salonunda yarım saatlik çalışmanın ardından siyah-beyazlılar, otelin sahasında teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına açık idman gerçekleştirdi.

İdman, ısınma hareketleri ve pas çalışmasının ardından yenilenme koşusuyla sona erdi.

Yeni transfer Burak Yılmaz, sakatlığı bulunan Mertcan Açıkgöz ile kampa bugün katılan Gary Medel kondisyoner eşliğinde yaptıkları koşu ve ısınma hareketlerinin ardından antrenmandan ayrıldı.

İdmanın bir bölümünü Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ve asbaşkan Umut Güner de izledi.


- Kamp bitiş tarihi öne alındı


İzinli olan Loris Karius antrenmana katılmazken, Alman kalecinin bu gece Antalya'ya geleceği ve yarın yapılacak antrenmanda yer alacağı belirtildi.

Öte yandan siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, kamp bitiş tarihinin 15 Ocak'tan 12 Ocak'a alındığı bildirildi.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 04 Ocak 2019 Cuma 20:12
  1. Antalya
  2. antrenman
  3. Beşiktaş
  4. Hazırlık kampı

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