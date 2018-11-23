0553 313 94 23

Ankaragücü ile karşılaşacak Beşiktaş'ın kadrosu belli oldu

Süper Lig'in 13. hafta mücadelesinde Ankaragücü ile karşılaşacak Beşiktaş'ın kadrosu belli oldu. Yarın oynanacak olan karşılaşmanın başlama saati 19:00.

23 Kasım 2018 Cuma 16:59
Ankaragücü ile karşılaşacak Beşiktaş'ın kadrosu belli oldu

Süper Ligin 13. haftasında Beşiktaş'ın Ankaragücü deplasmanı kadrosu belli oldu. Siyah-beyazlıların, Ankaragücü maçı kadrosunda Lens, Adriano, Roco, Gökhan Töre, Babel ve Pepe olmak üzere 6 isim yer almadı.

Teknik direktör Şenol Güneş'in Ankaragücü maçı kadrosuna dahil ettiği futbolcular şöyle:

"Tolga Zengin, Loris Karius, Utku Yuvakuran, Gökhan Gönül, Domagoj Vida, Fatih Aksoy, Caner Erkin, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Oğuzhan Özyakup, Adem Ljajic, Dorukhan Toköz, Ricardo Quaresma, Güven Yalçın, Vagner Love, Cyle Larin, Mustafa Pektemek, Gary Medel"

Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 16:59
  1. Beşiktaş
  2. Fatih
  3. Ankara
  4. Gökhan Gönül
  5. Uysal
  6. Caner Erkin
  7. Şenol Güneş
  8. Tolga Zengin
  9. Quaresma
  10. Ankaragücü
  11. Mustafa Pektemek

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Anne sütünün bu mucizelerini biliyor musunuz?
    1. Anne sütünün bu mucizelerini biliyor..
    2. Arapların İsrail'le normalleşmesi,..
    3. İsrail askerleri Gazze sınırında 12..
    4. "Turu geçmek için elimizden geleni..
    5. Elazığ'da binanın bodrum katında..
    6. Güney Kore ve Rusya arasında kritik..
    7. Ayak mantarına sarımsak tentürü
    8. New York borsası düşüşle açıldı
    9. Bu görüntüler maçtan değil idmandan!..
    10. AK Parti Ankara adayı kim oldu?
    11. Bakanlık açıkladı! 34 terörist öldürüldü
    12. Döviz kurları
    13. Soğuklar gelince değeri daha iyi..
    14. Almanya'nın 2019 bütçesi mecliste..
    15. Yanlış eş seçimi eklem iltihabı yapıyor
    16. Irak'tan sel mağduru iç göçmenler için..
    17. Fenerbahçe'nin şort sponsoru Aygaz oldu
    18. Tekirdağ'da FETÖ/PDY operasyonu
    19. Erdoğan ile Fermacu görüşmesi başladı
    20. İngiltere ile BAE arasındaki casusluk..
    'Maceracı' yakalandı!
    'Maceracı' yakalandı!
    Alabora'nın talimatı nereden aldığı ortaya çıktı
    Alabora'nın talimatı nereden aldığı ortaya çıktı
    AK Parti ve MHP'nin ittifak yapacağı 9 il belli oldu
    AK Parti ve MHP'nin ittifak yapacağı 9 il belli oldu
    Genel Merkez tüm gece bu isimleri konuştu! "Eski bakanlar sahaya"
    Genel Merkez tüm gece bu isimleri konuştu! "Eski bakanlar sahaya"
    Milli savaş uçağı için tarih verildi
    Milli savaş uçağı için tarih verildi

    Günün Karikatürü

    23 Kasım 2018
    AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adayları listesi 2019
    AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adayları listesi 2019
    CHP pes artık dedirtti! Resmen kalkan oldular
    CHP pes artık dedirtti! Resmen kalkan oldular