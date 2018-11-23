Ankaragücü ile karşılaşacak Beşiktaş'ın kadrosu belli oldu
Süper Lig'in 13. hafta mücadelesinde Ankaragücü ile karşılaşacak Beşiktaş'ın kadrosu belli oldu. Yarın oynanacak olan karşılaşmanın başlama saati 19:00.23 Kasım 2018 Cuma 16:59
Süper Ligin 13. haftasında Beşiktaş'ın Ankaragücü deplasmanı kadrosu belli oldu. Siyah-beyazlıların, Ankaragücü maçı kadrosunda Lens, Adriano, Roco, Gökhan Töre, Babel ve Pepe olmak üzere 6 isim yer almadı.
Teknik direktör Şenol Güneş'in Ankaragücü maçı kadrosuna dahil ettiği futbolcular şöyle:
"Tolga Zengin, Loris Karius, Utku Yuvakuran, Gökhan Gönül, Domagoj Vida, Fatih Aksoy, Caner Erkin, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Oğuzhan Özyakup, Adem Ljajic, Dorukhan Toköz, Ricardo Quaresma, Güven Yalçın, Vagner Love, Cyle Larin, Mustafa Pektemek, Gary Medel"
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