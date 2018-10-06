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Orkun Kökcü kimdir? Beşiktaş’ın almadığı Orkuk Kökçü Barcelona’ya mı gidiyor?

Barcelona Orkun Kökcü’yü kadrosuna kattı. Orkun Kökçü için Barcelona 3+1 yıllık mukavele önerdiği iddia edildi. Barcelona Orkun Kökcü ile imzalar ocak ayında atması bekleniyor. Beşiktaş, Orkun Kökcü için 1 milyon euro bonservisi fazla bulmuştu. Orkun Kökçü kimdir? Orkun Kökcü nereli, kaç yaşında ve hangi bölgede oynuyor? İşte Orkun Kökcü hayatı

06 Ekim 2018 Cumartesi 11:43
Orkun Kökcü kimdir? Beşiktaş’ın almadığı Orkuk Kökçü Barcelona’ya mı gidiyor?

Barcelona Orkun Kökcü’yü kadrosuna kattı. Orkun Kökçü için Barcelona 3+1 yıllık mukavele önerdiği iddia edildi. Barcelona Orkun Kökcü ile imzalar ocak ayında atması bekleniyor. Beşiktaş, Orkun Kökcü için 1 milyon euro bonservisi fazla bulmuştu. Orkun Kökçü kimdir? Orkun Kökcü nereli, kaç yaşında ve hangi bölgede oynuyor? İşte Orkun Kökcü hayatı

Beşiktaşlı yöneticiler, Orkun Kökcü'nün bonservisini almak için Feyenoord ile görüşmeler yaptı. Hollanda ekibi 1 milyon euro bonservis bedeli isteyince transfer gerçekleşmedi. Beşiktaş’a gelmek için büyük gayretler gösteren genç oyuncu Orkun Kökcü, bu sezon Hollanda’da gösterdiği performansla Avrupa devlerinin dikkatini çekti. Ortaya atılan iddiasına göre Barcelona oyuncunun kendisi, ailesi ve menajeriyle yaptığı ön görüşmede anlaşma sağladı. Orkun Kökcü ve ailesini İspanya’ya davet edenBarcelona, 3+1 yıllık mukavele imzalamayı planlıyor. Önümüzdeki hafta bu kişiler İspanya’ya gidip, Eric Abidal ile son görüşmeyi yapacak. İmzaların da ara transferde atılması planlanıyor. Peki Orkun Kökcü kimdir? Orkun Kökcü kaç yaşında ve hangi bölgede oynuyor?

29 Aralık 2000 yılında doğan Orkun Kökcü orta saha oyuncusu. Hollanda vatandaşı olan Orkun, geçtiğimiz sezonu Feyenoord U-19 takımında geçirdi. Merkez orta sahada oynayan Orkun, skorer kimliği ile ön plana çıkıyor. 2017/18 sezonunda 42 maça çıkan genç yetenek, attığı 17 gol ve yaptığı 3 asist ile dikkatleri üzerine çekti. 17 yaşındaki oyuncu bu sezon da performansını yukarı çıkarmayı başardı. 7 maçta 3 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Orkun’un kulübü Feyenoord ile sözleşmesi 30 Haziran 2020 tarihinde sona erecek.

Haber Tarihi: 06 Ekim 2018 Cumartesi 11:43
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