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Beşiktaş’da ki kazada ölenlerin sayısı 4’e çıktı

Beşiktaş’ta dün gece meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 4’e çıktı.

08 Haziran 2019 Cumartesi 15:58
Beşiktaş’da ki kazada ölenlerin sayısı 4’e çıktı

Beşiktaş’ta dün gece meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 4’e çıktı. Kazaya sebep olan sürücünün ise arama çalışmaları devam ederken 10 yaralının ise tedavilerine devam ediliyor.


Beşiktaş’da dün gece saat 02.00 sıralarında Harp Akademisi Tüneli Edirne istikametinde seyir halindeki otomobil sürücüsü iddiaya göre, makas atmaya çalıştığı sırada panelvan araca arkadan çarpmıştı. Kazada 2 kişi ölürken, 10 kişi yaralanmıştı. Kazaya sebep olan araç sürücü ise olay yerinden kaçmıştı.



Ölenlerin sayısı 4’e yükseldi


Hastanede tedavi gören yaralılardan, Hiranur ve Yahya Özçelik’in annesi Seyhan Özçelik ile Yusuf Eray (8) da yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kaçan sürücüyü ise arama çalışmaları devam ediyor.

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Haber Tarihi: 08 Haziran 2019 Cumartesi 15:58
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