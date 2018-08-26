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Beşiktaş'ın 45 maçlık serisi sona erdi!

Süper Lig'in 3. haftasında Vodafone Arena'da büyük bir mücadeleye sahne olan Beşiktaş-Antalyaspor mücadelesini 3-2'lik skorla Akdenizli ekip kazandı.

26 Ağustos 2018 Pazar 23:51
Beşiktaş'ın 45 maçlık serisi sona erdi!

Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş, sahasında Antalyaspor'u ağırladı. Yaşanan mücadelede Antalyaspor'un 3-2 galip geldi. Antalyaspor kazandığı mücadeleyle, rakibinin evinde ligde 45 maç yenilmezlik serisine son vermiş oldu.

Süper Lig’in 3. haftasında Antalyaspor’u konuk eden Beşiktaş’ta kalede Utku Yuvakuran görev yaptı. Siyah-beyazlı ekibin son idmanında sakatlık yaşayan tecrübeli file bekçisi Tolga Zengin kadroda yer almazken, bu oyuncunun yerine Utku Yuvakuran forma giydi.

GÜNEŞ'TEN 4 DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Partizan ile oynanan maça göre Antalyaspor karşısında 4 değişiklik yaptı. Siyah-beyazlı ekipte, Partizan mücadelesinde ilk 11’de sahada yer alan oyunculardan Necip Uysal, Gökhan Gönül ve Cyle Larin, Antalyaspor karşısında yedek soyundu.

Necip Uysal’ın yerine orta sahada Oğuzhan Özyakup görev yaptı. Sakatlığı nedeniyle Partizan maçında forma giyemeyen Ryan Babel ilk 11’de şans bulurken, Gökhan Gönül’ün yokluğunda sağ bekte Adriano Correia oynadı. Kırmızı kart cezası nedeniyle aynı karşılaşmada kadroda bulunmayan Alvaro Negredo da Antalyaspor karşısında ilk 11’de sahaya çıktı.

Haber Tarihi: 26 Ağustos 2018 Pazar 23:51
  1. Antalya
  2. Beşiktaş
  3. antalyaspor

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