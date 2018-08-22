Burak Yılmaz, Beşiktaş'a mı gidiyor? Trabzonspor'dan dikkat çeken açıklama

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde düzenlenen bayramlaşma programının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Başkan Ağaoğlu, bir gazetecinin, "Beşiktaş Kulübü, Burak Yılmaz'la ilgili teklifte bulundu mu?" sorusu üzerine, "Beşiktaş, Trabzonspor'a resmi bir teklif yapmadı. Ben bir oyuncuyu istiyorsam hiçbir yetkisi olmayan insanla irtibata geçmem. Burak Yılmaz'a teklif yapmak isteyen önce kulübe yapar. Kulüp burada." diye konuştu.

"Bizim ekonomik durumumuzun kötü olduğuna dair algı yapılıyor." ifadesini kullanan Ağaoğlu, "Ben Burak Yılmaz'ın parasını ödeyemezsem hiçbir kulüp ödeyemez. Her oyuncumuzun bir maliyeti var, bu maliyetin altında hiçbir oyuncumuz gidemez. Düşüncesi ciddi olan insan Trabzonspor ile irtibata geçer. Burak bizim sözleşmeli futbolcumuzdur." değerlendirmesinde bulundu.

Ağaoğlu, Zeki Yavru'nun transfer edilmesinin ardından yapılan eleştirileri şöyle yanıtladı:

"Bir oyuncu eğer Trabzonspor'a gelip, 'ben oynamazsam para almam' diyorsa, bunu iyi değerlendirmek lazım. Hele de şu süreçte çok daha iyi düşünmek lazım. Sadece oyuncu olarak bakmamak da lazım. Benim anladığım da Zeki şunu söylüyor, 'ben sadece kulübüme hizmet etmeye geldim.' O şekilde değerlendirmek lazım. Birey kim olursa olsun, birbirimizi sevmek zorundayız. Eğer birbirimizi sevmezsek dışardakiler mutlu oluyor. Kimse ile bizim kan davamız yok. Bizim yapımız bu. Biz zor beğeniyoruz."