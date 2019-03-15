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Beşiktaş'a Japonya'dan kardeş kulüp

- Japonya Basketbol Ligi ekibi San-en NeoPhoenix ile kardeş kulüp anlaşması imzalandı

15 Mart 2019 Cuma 13:51
Beşiktaş'a Japonya'dan kardeş kulüp


İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kulübü, basketbolda Japonya temsilcisi San-en NeoPhoenix ile kardeş kulüp anlaşması imzaladı.

Siyah-beyazlı kulübün başkanı Fikret Orman, globalleşme çalışmaları kapsamında Uzakdoğu temaslarını sürdürüyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Japonya'da bulunan başkan Fikret Orman, San-en NeoPhoenix Kulübü Başkanı Kenjiro Hongo ile iş birliği anlaşmasına imza attı. İmza töreninde Türkiye'nin Japonya Büyükelçisi Hasan Murat Mercan da yer aldı.

Kardeş kulüp anlaşmanın iki tarafa da fayda sağlayacağını aktaran Orman, "Dostluğu uzun yıllara dayanan iki ülkenin iki güçlü kulübü olarak, böyle bir anlaşma yaptığımız için çok mutluyuz. Sportif ve ticari faydaların yanı sıra, ortaklaşa hayata geçireceğimiz sosyal sorumluluk projeleriyle de iki ülke halkına yarar sağlanacak." ifadelerini kullandı.

San-en NeoPhoenix Başkanı Kenjiro Hongo ise, "Beşiktaş ile uzun süren görüşmeler sonunda bu iş birliğini hayata geçirdiğimiz için çok mutlu ve heyecanlıyız. Beraber çok güzel işler yapacağımıza inanıyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Beşiktaş Sompo Japan ile San-en NeoPhoenix arasındaki anlaşma gereğince, A takım ve altyapı takımları da dahil olmak üzere oyuncu ile teknik adam değişimleri, hazırlık maçları, her iki ülkede faaliyet gösteren Japon şirketlerini karşılıklı olarak sponsorluk konularına dahil etme çalışmaları, pazarlama alanında iş birlikleri gerçekleştirilecek.


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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 13:51
  1. Basketbol
  2. Beşiktaş Sompo Japan
  3. Hasan Murat Mercan
  4. Japonya
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  6. San-en NeoPhoenix

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