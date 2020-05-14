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Korona Virüs

Beşiktaş yönetimi 8 kişide koronavirüs tespit edildiğini açıkladı

Beşiktaş’tan yapılan açıklamaya, göre futbolculara ve teknik ekibe yapılan 2. koronavirüs testine göre 8 kişide pozitif sonuç alındığı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-14 13:14:00 -
Beşiktaş yönetimi 8 kişide koronavirüs tespit edildiğini açıkladı

Yapılan açıklamada, “13 Mayıs Çarşamba günü, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza ikinci kez Covid-19 testi yapılmıştır." Yapılan testler neticesinde, sekiz kişide pozitif Covid-19 test sonucu tespit edilmiştir. "Testi pozitif sonuçlanan kişilerin takip ve tedavi sürecine, ilgili prosedürler doğrultusunda derhal başlanmıştır.” denildi.

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