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Dorukhan ve Güven'e İtalya Seri A'dan 14 milyon euro

Beşiktaş’ın genç oyuncuları Dorukhan Toköz ve Güven Yalçın için bir İtalya Seri A takımından transfer teklifi geldi. Yönetim rakamları az buldu.

15 Mart 2019 Cuma 16:06
Dorukhan ve Güven'e İtalya Seri A'dan 14 milyon euro

Beşiktaş’ın yıldızı parlayan iki genç ismi; Dorukhan Toköz ve Güven Yalçın’a bir İtalyan kulübünden teklif geldi. Seria A’da yer alan bir kulüp, Dorukhan Toköz için 10 milyon Euro, Güven Yalçın için de 4 milyon Euro’luk bir teklifte bulundu.

Siyah beyazlı yönetim ise verilen teklifleri düşük bularak, şimdilik rafa kaldırdı. Beşiktaş, 22 yaşındaki Dorukhan için 15 ila 20 milyon Euro arasında bir pay biçerken, 20 yaşındaki Güven için belirlediği bonservis bedeliyse 8 milyon Euro. Yönetim iki oyuncu için acele etmeme kararı alırken, Milli Takım’a seçilmeleri ve orada başarılı olmaları halinde değerlerinin daha da artacağını düşünüyor.

Gelen şansları değerlendirdiler

Bu sezon başında takıma katılan Dorukhan ve Güven, uzun süre takımda kendilerine yer bulamadı. Ancak iki oyuncu da buldukları ilk şansları iyi değerlendirerek, takımın önemli oyuncularına dönüştü. Güven Yalçın forma giydiği 16 maçta 2 kez fileleri havalandırırken 1 de asist yaptı. Dorukhan Toköz ise görev aldığı 18 maçta 3 gol ve 2 asistle oynadı.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 16:31
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