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Beşiktaş N'Koudou'yu resmen açıkladı

Beşiktaş, Fransız kanat oyuncusu Georges-Kevin N'Koudou'yu kadrosuna kattı.

22 Ağustos 2019 Perşembe 14:31
Beşiktaş N'Koudou'yu resmen açıkladı

Beşiktaş, Fransız oyuncu Georges-Kevin N'Koudou'yu kadrosuna dahil etti.

4 yıllık anlaşma

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Tottenham Kulübünden transfer edilen N'Koudou ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Açıklamada, "Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız oyuncumuza hoş geldin der, başarılar dileriz." denildi.

Fransa'da Nantes ve Olympique Marsilya formalarını giyen 24 yaşındaki futbolcu, 2016 yılında 11 milyon sterlin bonservisle İngiltere'nin Tottenham takımına transfer oldu. Başkent temsilcisinde fazla forma şansı bulamayan sol kanat oyuncusu, Burnley ve Monaco'nun kadrosunda da kiralık olarak yer aldı.

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 14:31
  1. Beşiktaş
  2. Georges-Kevin N'Koudou
  3. N'Koudou
  4. Olympique Marsilya

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