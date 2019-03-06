Beşiktaş yeni teknik direktörünü komşuda buldu Yunanistan ekiplerinden PAOK'u çalıştıran Razvan Lucescu'nun Beşiktaş'ın yeni hocası adayları arasında olduğu kaydedildi.

Asistanaliz.com'un haberine göre Beşiktaş teknik direktörlüğü için adaylar arasında Lucescu'nun oğlu Razvan Lucescu'nun ilk sıralara yerleştiği belirtildi.



PAOK'ta oldukça başarılı bir dönem geçiren Lucescu'nun Beşiktaş Yönetimi tarafından listenin en başına alındığı ifade edilirken genç teknik adama teklif de yapıldığı ortaya çıktı. Babasından dolayı Türkiye ile bağını hiç koparmayan çalıştırıcının Beşiktaş'a gelmeye sıcak baktığı öğrenildi. Guti'nin Şenol Güneş'in ayrılması durumunda sezon sonuna kadar takımı idare edeceği de gelen bilgiler arasında.

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