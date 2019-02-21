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Beşiktaş, Vodafone Park'ta büyük maçlarda zorlanıyor

- Yeni stadında Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'u 10 kez konuk eden siyah-beyazlı takım, bunların 4'ünü kazandı, 5 beraberlik ve bir yenilgi aldı - Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında konuk edeceği Fenerbahçe'yi ise yeni stadındaki 4 resmi maçta bir kez yenebildi

21 Şubat 2019 Perşembe 11:05
Beşiktaş, Vodafone Park'ta büyük maçlarda zorlanıyor


İSTANBUL (AA) - ERCAN DOĞAN - Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 25 Şubat Pazartesi günü Fenerbahçe'yi konuk edecek Beşiktaş, Vodafone Park'ta büyük maçlarda kazanmakta zorlanıyor.

Siyah-beyazlı takım, 11 Nisan 2016'da Bursaspor maçıyla hizmete giren yeni stadında Fenerbahçe'nin yanı sıra Galatasaray ve Trabzonspor'u 10 kez konuk etti. Bunların 4'ünde rakiplerine skor olarak üstünlük kuran Beşiktaş, 5 beraberlik alırken, bir mücadeleden mağlup ayrıldı.

Bu resmi maçlarda rakiplerine toplam 18 gol atan siyah-beyazlılar, kalesinde 12 gol gördü.


- Tek yenilgi Fenerbahçe'ye karşı


Beşiktaş, yeni stadında büyük maçlardaki tek yenilgisini bu haftaki rakibi Fenerbahçe karşısında aldı.

Rakibini Vodafone Park'ta 4 kez konuk eden siyah-beyazlı ekip, bir kez yenebildi. İki maçtan beraberlikle ayrılan Beşiktaş, Fenerbahçe'ye bir maçta mağlup oldu.

Siyah-beyazlı takım, 2016-2017'de Türkiye Kupası'nda rakibiyle yaptığı karşılaşmayı 1-0 yitirdi.

Geçen sezon Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile Vodafone Park'ta bir kez daha karşı karşıya gelen Beşiktaş, bu mücadelede 2-2'lik eşitliği bozamadı.

Süper Lig'in 2016-2017 sezonundaki iç saha maçında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan siyah-beyazlılar, geçen sezonki mücadelede ise rakibine 3-1 üstünlük kurdu.

Galatasaray'ı Vodafone Park'ta 3 kez konuk eden Beşiktaş, sarı-kırmızılı rakibini ligde 2 kez mağlup ederken, bir karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı.

Siyah-beyazlılar, yeni stadında Süper Lig'deki Trabzonspor maçlarını da bir galibiyet ve 2 beraberlikle tamamladı.


- Genelde başarılı


Beşiktaş, Vodafone Park'taki resmi maçlarda ise başarılı performansıyla dikkati çekiyor.

Hizmete girdiği 11 Nisan 2016'dan bu yana Dolmabahçe'de 71 resmi maça çıkan ve bunların 50'sini kazandı.

Vodafone Park'ta rakipleriyle 15 kez berabere kalan Beşiktaş, 6 maçta ise mağlup oldu. Siyah-beyazlı ekip, bu mağlubiyetlerin 4'ünü bu sezon aldı.

Yeni stadında Süper Lig'de 47 maça çıkan siyah-beyazlılar, bunların 36'sını kazanırken, 9 defa berabere kalıp, 2 kez yenildi.

Vodafone Park'taki Avrupa kupası karşılaşmalarında rakiplerini 16 kez konuk eden Beşiktaş, 8 galibiyet ve 5 beraberlikle ayrılırken, 3 maçta mağlup oldu.

Siyah-beyazlı ekip, Türkiye Kupası'nda ise evindeki 8 maçta 6 galibiyetle birer beraberlik ve yenilgi aldı.

Dolmabahçe'deki 71 resmi maçta 175 gol atan Beşiktaş, kalesinde 64 gol gördü.


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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 11:05
  1. Beşiktaş
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