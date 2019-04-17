Beşiktaş ve Galatasaray onun için devreye girdi

Bundesliga'da Hoffenheim takımında oynayan Kerem Demirbay için Almanya'dan flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Alman Bild gazetesinin haberine göre 2022 yılına kadar Hoffenheim ile sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki futbolcu ile Galatasaray ve Beşiktaş ilgileniyor.

Arsenal'in ilgisi ciddi

Kerem Demirbay ile Premier Lig devlerinden Arsenal'in de ciddi bir şekilde ilgilendiği, futbolcunun sözleşmesinde yer alan serbest kalma maddesinin ise 20 ile 30 milyon euro arasında olduğu belirtildi. Kerem Demirbay ile Liverpool'un da geçmişte bir ilgisi olmuştu.

Bu sezon Bundesliga'da 22 maça çıkan Kerem, 4 gol ve 6 asistlik performans gösterdi. Şampiyonlar Ligi'nde de 5 maça çıkan 25 yaşındaki futbolcu, 2 asist yapmayı başarmıştı. (Sporx)