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Beşiktaş ve Fenerbahçe onun için kapışıyor ama...

İspanya La Liga takımlarından Sevilla'nın satın alma opsiyonunu kullanmayarak AC Milan'a gönderdiği Andre Silva için Beşiktaş ve Fenerbahçe resmen devreye girdi.

29 Haziran 2019 Cumartesi 23:33
Beşiktaş ve Fenerbahçe onun için kapışıyor ama...

Günün en iddialı haberlerinden birine imza atan Calciomercato, Silva için Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın devrede olduğunu ancak Silva'nın Türk takımlarının tekliflerine sıcak bakmadığını ve kariyerine AC Milan'da devam etmek istediğini duyurdu.

AC Milan'ın 9 Temmuz'da başlayacak olan kamp çalışmalarına katılacak olan Andre Silva'nın İtalyan kulüp için hala paraya çevirebilecek bir futbolcu olduğunun altı çizildiği haberde, AC Milan'ın yeni patronu Giampaolo'nun Portekizli golcüyü takımda tutmak istediği ve Piatek ile birlikte çift santrfor olarak kullanmayı hedeflediği ifade edildi.

Giampaolo'nun planlarına rağmen AC Milan'ın 40 milyon euro ödediği Silva için menajer Mendes'in yönlendirmeleriyle yeni bir alan yaratılabileceği ifade edilirken; Türk takımları Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin AC Milan'ın talep edeceği bonservis bedelini karşılayabilecek durumda olmadığının altı çizildi.

Transfer stratejisini bonservisi elinde olan ya da kiralık futbolcular üzerine kuran Fenerbahçe ile Beşiktaş için Andre Silva bir opsiyon olmaktan çok uzak! FFP anlaşmasını ihlal ettiği için UEFA organizasyonlarından men edilen AC Milan, bütçesini denk getirmek için bir dizi önlemler aldı ve bu önlemlerden en kritiği futbolcu satışı. Yıllık maaşı 6 milyon euro olan Silva'yı kiralama seçeneğini devre dışı bırakan AC Milan, Portekizli futbolcu için 30 milyon euroya dayanan bir bonservis bedeli talep ediyor ve bu durum hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe açısından ulaşılabilecek bir seviyede değil.

Kaynak: Sporx

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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 23:33
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