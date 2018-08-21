Beşiktaş uzun aradan sonra liderlik koltuğunda

Süper Lig'in 2. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u deplasmanda 3-1 mağlup eden Beşiktaş, uzun bir aradan sonra liderlik koltuğuna oturmanın keyfini yaşıyor.

Sezonun ilk haftasında aldığı 3 puanla averajla 7. sırada yer alan siyah-beyazlı ekip, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u da mağlup ederek puanını 6'ya çıkardı. Beşiktaş, bu sonuçla 2. haftada aynı puana sahip Evkur Yeni Malatyaspor, Galatasaray ve Kasımpaşa'nın önünde zirvede yer aldı.

Süper Lig'de son olarak şampiyon olduğu 2016-2017'de zirve keyfi yaşayan Beşiktaş, böylece 35 hafta sonra liderlik koltuğunda yer aldı.

ŞAMPİYONLUK SEZONLARINI HATIRLATTI

Beşiktaş, 2. haftada liderliğe oturarak teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde şampiyon olduğu 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarına dönüş sinyali verdi.

Siyah-beyazlılar, Güneş'in ilk sezonu olan 2015-2016'nın büyük bölümünde rakiplerinin önünde yer aldı. Söz konusu sezonda diğer takımların 5 hafta lider kalmasına engel olamayan Beşiktaş, 29 hafta zirvede yer alarak şampiyonluğa ulaştı.

Beşiktaş, 2016-2017'de de en çok liderlikte kalan takım olarak dikkati çekti. Siyah-beyazlı ekip, söz konusu sezonun 18 haftasında zirvede yer alarak şampiyonluk kupasını bir kez daha kazandı.